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  • 2 сентябрь 2020 13:06
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Узбекистан постепенно откроет международное сообщение с другими странами

Узбекистан постепенно откроет международное сообщение с другими странами

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила временную инструкцию о порядке выполнения регулярных международных рейсов в период пандемии.

 

Как отмечается в сообщении, соответствующим органам поручено принять меры по постепенному восстановлению всех видов международных рейсов (авиа, ж/д и автодорожных) путем переговоров с зарубежными странами.

 

Согласно временной инструкции, которая вступает в силу с 1 сентября, приостанавливается практика выдачи разрешений туроператорам и авиакомпаниям на организацию чартерных рейсов с размещением иностранцев в гостиницах на платной основе. При этом ранее выданные разрешения будут действовать до 1 октября.

 

Кроме того, транспортным средствам, зарегистрированным в соседних странах и временно ввезенным в страну, разрешено выезжать с территории Узбекистана, а для зарубежных стран срок возврата автомобилей продлен до 1 ноября.

 

С 1 сентября снимаются ограничения на въезд-выезд автомобилей через пропускные пункты между Узбекистаном и Кыргызстаном в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, и будет введен следующий порядок:

·лица, находившиеся в Кыргызстане последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов, не подлежат карантинному контролю при въезде в Узбекистан;

·граждане Узбекистана, выехавшие из Кыргызстан и находящиеся только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику;

·во всех остальных случаях лица, въезжающие в Узбекистан, подлежат карантинному контролю в установленном порядке.


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