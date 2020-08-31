В Узбекистане прошел фестиваль молодых кинематографистов





На фестивале выступили заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Бехзод Мусаев, директор Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан Алишер Садуллаев, директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов, которые поздравили молодых кинематографистов с их профессиональными успехами. В мероприятии приняли участие журналисты и общественные деятели.

Бехзод Мусаев отметил, что возлагает на молодое поколение большие надежды.

"Поздравляем сегодняшних победителей! Отрадно, что "Узбеккино" уделяет такое внимание молодежи, привлекает их в отрасль и создает для них условия. Надеюсь, что эти молодые люди станут достойными последователями великих представителей узбекского кино и будут любимы узбекским народом", – отметил вице-премьер республики.

На мероприятии состоялась церемония награждения победителей конкурса сценариев молодых кинематографистов "Дебют". 18 работ из 200 присланных в агентство сценариев были признаны лучшими, а победителям вручены памятные призы и сертификаты на денежные гонорары за сценарии в размере 3 млн сумов. Конкурс проводится впервые и теперь станет ежегодным.

Национальное агентство "Узбеккино" также поздравило четверых молодых кинематографистов, чьи работы были отобраны для участия в кинофестивале DigiCon6 ASIA в Японии.

Напомним, что 10-24 августа текущего года в Национальном агентстве "Узбеккино" прошел отбор для подачи конкурсных работ на японский фестиваль короткометражных фильмов. Молодые кинематографисты представили 28 короткометражных работ, из которых 4 оказались лучшими.

Это фильм режиссера А.Самугджанова "Червь" (Қурт), картина режиссера С.Масудханова "Лариса", кинокартина "Концерт" режиссера А.Абдуллаева и социальный ролик "Соль земли" (Ер қадри") режиссера М.Эргашевой. Фестиваль состоится осенью этого года в г. Токио, Япония. Теперь талантливая четверка отправится на фестиваль в Японию, где будет представлять Узбекистан.

Также, на фестивале вручили сертификаты и сувениры семи узбекским студентам, поступившим во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК).

– О том, что идет прием студентов из Узбекистана во ВГИК я узнал на официальном сайте "Узбеккино", – рассказывает один из поступивших студентов Саид Туляганов. – Я очень благодарен возможности получить дополнительное образование в известном российском вузе. Цель моего обучения во ВГИКе – нетворкинг. Я верю, что вернусь в Узбекистан неплохим специалистом и смогу создавать достойное кино.

Молодежный ивент также включил в себя семинары и тренинги опытных мастеров кинематографа для молодых сценаристов и режиссеров под открытым небом. На форуме фестиваля состоялись показы короткометражных фильмов, а также концерт для молодежи. Организаторы обещают, что фестиваль станет традиционным.

Проводимые впервые молодежный кинофестиваль обещает стать ежегодной площадкой для молодых кинематографистов Узбекистана.

Напомним, что в рамках кинодней Cinema days - 2020 состоится фестивали анимационного кино, документалистики, чествование фильмов-юбиляров, открытие кинотеатров, вручение кино-мобилей, а также презентация новых крупных кино проектов по всей республике.