«Мы не имеем права превратить школы в очаг эпидемии» — глава Минздрава

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов на совещании в субботу обсудил меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической стабильности в школах в новом учебном году, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Глава министерства перечислил проблемы, с которыми сталкиваются хокимияты, медицинские и образовательные учреждения в условиях пандемии коронавируса, и остановился на путях их решения.

Например, Алишер Шадманов указал, что не все из 9942 школ имеют доступ к безопасной питьевой воде, и подчеркнул важность решения этого вопроса местными властями.

Кроме того, по словам министра, необходимо уделить отдельное внимание поддержанию чистоты и порядка в учебных заведениях, а также работам по дезинфекции.

«Санитарным службам необходимо до 5 сентября изучить готовность образовательных учреждений на своих территориях — не в качестве проверяющих, а оказать коллективам школ практическую помощь, обучить и провести репетиции по обеспечению эпидемиологической безопасности на уроках. Мы не имеем права превратить учебные заведения с более чем 480 тысячами учителей и свыше 6,2 миллиона учеников в очаг эпидемии», — заявил министр.

Согласно озвученным данным, 1057 школ не имеют медицинских кабинетов. Хокимиятам и работникам сферы народного образования должны оказать помощь и дать рекомендации и инструкции по организации медицинских кабинетов и комнат-изоляторов.

Кроме того, на совещании было рассмотрено состояние школьных столовых, их соответствие санитарным требованиям, предотвращение незаконной торговли продуктами сомнительного качества на территории школ, а также проблема несоответствия туалетов во многих школах гигиеническим требованиям.

Алишер Шадманов сообщил, что около 10 тысяч медицинских работников многопрофильных центральных поликлиник, городских и сельских семейных поликлиник, сельских врачебных пунктов закреплены за школами.

Как отмечается в сообщении, медперсонал, прикрепленный к образовательным учреждениям, займется профилактикой коронавируса среди сотрудников школы и учащихся и проведением разъяснительной работы.

Медицинские работники участвует в организации пунктов «утренний фильтр» с ведением соответствующего журнала. Они должны сообщать об учащихся, у которых выявлена высокая температура или заболевание, руководителям соответствующих учреждений в своем районе.

Ребенка, который контактировал с больными коронавирусом, следует отправлять в школу только с разрешения семейного врача. В домах, где имеются пациенты. с COVID-19, должен быть установлен надзор над соблюдением правил санитарии и гигиены.

Ранее мы писали, что Минздрав разработал санитарные требования для школ. Согласно им, уроки должны начинаться не раньше 8:00 и заканчиваться не позже 17:30. При «утренней фильтрации» на входах в школы учащиеся с признаками инфекционных заболеваний должны изолироваться до прибытия медработников или родителей.

В этом году учебный процесс в школах будет организован в гибридной форме — большая часть опрошенных Министерством народного образования родителей высказалась за традиционное, очное обучение, около четверти родителей — за дистанционное. Решение о возобновлении работы школ будут принимать местные кенгаши исходя из ситуации в районе.

