Узбекистан планирует возобновить в сентябре авиасообщение с Турцией, Беларусью, Казахстаном и ОАЭ

Podrobno.uz со ссылкой на данные Минтранса.
Пассажиры, прилетающие в Узбекистан из стран, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация (красный цвет), должны будут предоставить сертификат (справку) на отсутствие COVID-19.
Такой сертификат должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета и только методом ПЦР (полимерная цепная реакция). Также он должен быть на английском или русском языке.
Пассажиры, прилетающие из "желтых" стран, должны будут предоставить сертификат, проведенный методом ПЦР или экспресс-тестом.