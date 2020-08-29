Узбекистан планирует возобновить в сентябре авиасообщение с Турцией, Беларусью, Казахстаном и ОАЭ

Узбекистан в сентябре планирует возобновить авиасообщение с Турцией, Беларусью, Казахстаном и ОАЭ, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минтранса.

Пассажиры, прилетающие в Узбекистан из стран, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация (красный цвет), должны будут предоставить сертификат (справку) на отсутствие COVID-19.

Такой сертификат должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета и только методом ПЦР (полимерная цепная реакция). Также он должен быть на английском или русском языке.

Пассажиры, прилетающие из "желтых" стран, должны будут предоставить сертификат, проведенный методом ПЦР или экспресс-тестом.