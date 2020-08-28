В Узбекистане запретят проводить одну и ту же свадьбу по несколько раз

Шавкат Мирзиёев предупредил ответственных лиц об уголовной ответственности за ложные данные по количеству заболевших.

На совещании в пятницу под руководством президента было отмечено, что на текущей неделе выявлялось в среднем 370 новых случаев заражения в день, и в нынешних условиях смягчения требований карантина эта цифра будет считаться контрольным показателем. Президент предупредил всех руководителей о недопустимости сокрытия реальных цифр. Такие попытки повлекут за собой суровые меры ответственности, вплоть до уголовной.

Хокимам, руководителям секторов и ответственным ведомствам указано на необходимость обеспечения строгой дисциплины по соблюдению санитарных требований в каждой махалле, общественных местах, на транспорте и предприятиях.

«Необходимо пресечь случаи, когда одну и ту же свадьбу или другую церемонию проводят в течение нескольких дней или 3-4 раза в день», — говорится в сообщении.

Отмечалось также, что предпринимаются все усилия для лечения пациентов с коронавирусом самыми передовыми и проверенными методами. В настоящее время в стране осуществляют деятельность 75 высококвалифицированных врачей из России, Германии, Турции и Китая.

«Предотвращение заражения зависит, прежде всего, от нашего внимания к себе, своему здоровью, атмосфере в нашей семье. Если все мы, все общество, будем соблюдать правила гигиены, медицинской защиты и социальной дистанции, болезнь не будет распространяться», - сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании был также рассмотрен вопрос материальной поддержки социально уязвимых семей.

Министерству по поддержке махалли и семьи, хокимам и руководителям секторов даны поручения по справедливому, открытому и правильному доведению материальной помощи нуждающимся семьям, чтобы никто не остался без внимания.

ИСТОЧНИК