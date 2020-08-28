Президент поручил МНО начать новый учебный год с 14 сентября

Шавкат Мирзиёев в пятницу провел видеоселекторное совещание по вопросам подготовки к учебному году в общеобразовательных учреждениях, сообщает Podrobno.uz.

С учетом результатов проведенного изучения принято решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами – в традиционной форме, как того пожелало большинство родителей, и в дистанционной форме.

Хокимам районов и городов, руководителям секторов поручено полностью обеспечить школы средствами первой необходимости в соответствии с санитарными требованиями. До 5 сентября центры санитарной службы на местах изучат состояние готовности школ своего района к новому учебному году и проведут дополнительное обучение коллективов школ. Это будет сделано с целью оказания практической помощи школам и повысить уверенность родителей.

Решение о возобновлении деятельности школ будут принимать местные кенгаши народных депутатов исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе.

Министерству народного образования поручено начать новый учебный год с 14 сентября с учетом решения кенгашей и предложений родителей, а также разработать и апробировать схему действий в школах.

На основе этого эксперимента будет четко определен каждый шаг вплоть до того, кто будет встречать учащихся в школе, как они будут следовать к классам, с какой периодичностью будут проветриваться помещения. Все это поможет быстрой адаптации и обеспечению безопасности детей, соскучившихся по школе за почти шестимесячный перерыв.

В нынешнее нелегкое время как никогда прежде важен постоянный контакт между директором школы, классным руководителем и родителями, отмечалось на совещании. Необходимо ежедневно проводить мониторинг успеваемости учащихся, получающих образование дистанционно.

Подчеркнута необходимость качественной подготовки видеоуроков, привлечения к этому процессу государственных и негосударственных телеканалов, регулярной трансляции уроков на 3 телеканалах.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций дано указание обеспечить должное качество сигнала цифрового телевидения и скорости интернета на местах, а также провести полное тестирование систем связи в отдаленных районах. Отмечено, что для учащихся будет введен льготный тарифный план "Школа" для доступа в интернет.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения чистоты и порядка в школах, дезинфекции классов и открытых территорий.

На совещании отмечалось, что к каждой школе будут прикреплены сотрудники органов внутренних и Национальной гвардии, которые будут следить за соблюдением порядка и карантинных требований. Как минимум один медицинский работник из местной поликлиники или врачебного пункта будет привлечен для постоянного наблюдения за здоровьем учащихся.

Исследования показывают, что у маленьких детей болезнь, вызываемая коронавирусом, протекает в легкой форме. Однако учащиеся могут стать переносчиками инфекции. Также нельзя отрицать риск заражения ими своих учителей или членов семьи, особенно пожилых людей. Поэтому до 1 октября текущего года педагоги будут бесплатно вакцинированы от гриппа. Кроме этого, дано указание достойно поощрять труд учителей.

Подчеркнута важность принятия мер безопасности деятельности школ, а также своевременного предупреждения администрации школы, если в семье учащегося болеют коронавирусом.

Ответственным министерствам поручено закупить пирометры и дозаторы для школ и доставить их в регионы. На хокимов возложена ответственность за дезинфекцию школ, обеспечение их антисептиками и медицинскими масками.

"Если каждый руководитель глубоко прочувствует свою задачу, подойдет к своей работе с чувством долга и ответственности, и система будет работать, и пожелания нашего народа будут выполнены", – сказал Шавкат Мирзиёев.