С 1 октября в Узбекистане отменяется "мобильное рабство"

Абоненты мобильной связи в Узбекистане получили право на сохранение телефонного номера при заключении нового договора с другим оператором. Это предусмотрено Правилами оказания телекоммуникационных услуг, утвержденных приказом министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Документ был зарегистрирован Министерством юстиции 30 июня и вступит в силу с 1 октября.

«К примеру, если вы являетесь абонентом UzMobile, то сможете зарегистрировать свой номер телефона (вместе с кодом) в качестве абонента Beeline. Для это с мобильным оператором будет заключен соответствующий договор», — пояснили в Минюсте.

Как отметил представитель одной из сотовых компаний страны, эта услуга станет доступна, когда операторы будут технически готовы, пишет Gazeta.uz.

Внедрение услуги переноса номера было предусмотрено Программой развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы, утвержденной президентов в мае 2018 года. В декабре того же года Мининфоком выносил на обсуждение проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи («мобильное рабство»).

Бывший директор Unitel (Beeline) Дмитрий Шуков указывал на «несвоевременность» инициативы отмены «мобильного рабства, поскольку технология переносимости мобильного номера повсеместно внедрялась в мире более 15 лет назад.