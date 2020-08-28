Минздрав совместно с МНО разработал руководство по организации учебы в школах в период пандемии

Основанный на рекомендациях Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), проект постановления содержит специальные рекомендации для руководителей, учителей, медицинских и технических работников, а также учащихся государственных образовательных учреждений и их родителей в период пандемии COVID-19.
Согласно документу, на директоров школ возлагаются следующие обязанности:
·составление графика регулярного мытья рук, подготовка мест мытья рук и обеспечение их водой с мылом;
·обеспечить снабжение школы питьевой водой совместно с местными хокимиятами;
·оснащение всех входов и выходов школы, всех классных кабинетов, столовую и уборных дезинфицирующими веществами, которые содержат в своем составе спирт;
·пересмотреть условия и расстановку школьной мебели в классах, учитывая социальную дистанцию между учениками;
·не проводить массовые мероприятия (концерты, встречи, дни рождения и т.д.).
·организовать комнаты «изоляции» и «утренней фильтрации» на базе медпунктов (или на базе других комнат при отсутствии медпункта).
На педагогов:
·постоянная пропаганда правил гигиены и здорового образа жизни;
·проведение регулярной дезинфекции в классных комнатах;
·следить за тем, чтобы учащиеся регулярно мыли руки, соблюдали дистанцию и правила личной гигиены.
На медработников:
·оказание помощи в организации немедленной изоляции подозреваемого в заражении;
·оказание помощи персоналу в подготовке дезинфицирующих средств.
·На технических работников:
·проведение работ по дезинфекции согласно графику (влажная уборка – 3 раза в день, общая дезинфекция – один раз в неделю);
·хранение дезинфицирующих и моющих средств, и их рабочие растворы в местах недоступных для детей.
На родителей:
·обучение детей правилам гигиены;
·быть в постоянном контакте с администрацией и педагогами учебного заведения для обмена информацией и помощи в обеспечении безопасности школы.