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  • 27 август 2020 12:00
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Китай готов предоставить Узбекистану вакцину против COVID-19

Китай готов предоставить Узбекистану вакцину против COVID-19

Китай готов предоставить Узбекистану вакцину против COVID-19. Решение о том, будет ли она приобретена, предстоит вынести Минздраву, сообщает Podrobno.uz.

 

Обсуждение препарата состоялось на онлайн-консилиуме с китайскими специалистами в формате видеоконференции.

 

Как отмечалось экспертами, после отмены карантинных ограничений увеличивается вероятность распространения вируса. Поэтому важно усилить профилактические мероприятия среди населения, говорится в сюжете телеканала O’zbekiston 24.

 

На встрече было объявлено, что второй этап клинических испытаний вакцины, разработанной китайскими учеными, прошел успешно. На данный момент в Китае вакцинировано более 50 тысяч человек разных возрастов. Начат последний, третий этап клинических испытаний вакцины.

 

Как рассказала Феруза Хамрабоева, член штаба по борьбе с коронавирусом, китайская сторона готова предоставить Узбекистану вакцину. Задача отечественных ведомств – решить вопрос о том, насколько республика готова провести третью фазу испытаний.

 

Экспертам Министерства здравоохранения и ведущим специалистам необходимо ознакомиться с протоколами первой и второй фазы испытаний, оценить уровень иммуногенности вакцины и имеющиеся побочные эффекты. На основании этих данных будет принято решение о том, готов ли Узбекистан приобрести эту вакцину.


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