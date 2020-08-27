Китай готов предоставить Узбекистану вакцину против COVID-19

Podrobno.uz.
Обсуждение препарата состоялось на онлайн-консилиуме с китайскими специалистами в формате видеоконференции.
Как отмечалось экспертами, после отмены карантинных ограничений увеличивается вероятность распространения вируса. Поэтому важно усилить профилактические мероприятия среди населения, говорится в сюжете телеканала O’zbekiston 24.
На встрече было объявлено, что второй этап клинических испытаний вакцины, разработанной китайскими учеными, прошел успешно. На данный момент в Китае вакцинировано более 50 тысяч человек разных возрастов. Начат последний, третий этап клинических испытаний вакцины.
Как рассказала Феруза Хамрабоева, член штаба по борьбе с коронавирусом, китайская сторона готова предоставить Узбекистану вакцину. Задача отечественных ведомств – решить вопрос о том, насколько республика готова провести третью фазу испытаний.
Экспертам Министерства здравоохранения и ведущим специалистам необходимо ознакомиться с протоколами первой и второй фазы испытаний, оценить уровень иммуногенности вакцины и имеющиеся побочные эффекты. На основании этих данных будет принято решение о том, готов ли Узбекистан приобрести эту вакцину.