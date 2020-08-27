В Вооруженных силах Узбекистана введены звания сержантов I, II и III степеней

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка прохождения военной службы гражданами Республиками Узбекистан». Об этом сообщает "Даракчи"

Согласно внесенным Законом изменениям в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», в Вооруженных Силах вместо воинского звания сержанта вводятся следующие:

- сержант III степени;

- сержант II степени;

- сержант I степени.

В соответствии с внесенными изменениями установлено, что лишение воинского звания сержантского состава возможно по решению суда либо руководителей министерств и ведомств за совершение военнослужащим поступков, за которые другие меры дисциплинарного наказания недостаточны.

Кроме того, определено, что правила ношения военной формы одежды устанавливаются руководителями министерства, государственных комитетов и ведомств, в которых предусмотрена военная служба. (Ранее это входило в полномочия Министерства обороны).

Законом также определены конкретные критерии приема на военную службу и увольнения военнослужащего с военной службы.

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования 25 августа.