» » » В Вооруженных силах Узбекистана введены звания сержантов I, II и III степеней
﻿
  • 27 август 2020 10:40
  • 33

В Вооруженных силах Узбекистана введены звания сержантов I, II и III степеней

В Вооруженных силах Узбекистана введены звания сержантов I, II и III степеней

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка прохождения военной службы гражданами Республиками Узбекистан». Об этом сообщает "Даракчи".

 

Согласно внесенным Законом изменениям в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», в Вооруженных Силах вместо воинского звания сержанта вводятся следующие:

 

- сержант III степени;

 

- сержант II степени;

 

- сержант I степени.

 

В соответствии с внесенными изменениями установлено, что лишение воинского звания сержантского состава возможно по решению суда либо руководителей министерств и ведомств за совершение военнослужащим поступков, за которые другие меры дисциплинарного наказания недостаточны.

 

Кроме того, определено, что правила ношения военной формы одежды устанавливаются руководителями министерства, государственных комитетов и ведомств, в которых предусмотрена военная служба. (Ранее это входило в полномочия Министерства обороны).

 

Законом также определены конкретные критерии приема на военную службу и увольнения военнослужащего с военной службы.

 

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования 25 августа.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане вводятся новые воинские звания

В Узбекистане вводятся новые воинские звания

Новости Узбекистана
﻿
Введен новый порядок призыва на военную службу

Введен новый порядок призыва на военную службу

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане изменили сроки призыва на военную службу

В Узбекистане изменили сроки призыва на военную службу

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане введут ответственность за незаконное ношение формы

В Узбекистане введут ответственность за незаконное ношение формы

Общество / Новости Узбекистана
﻿
За существенный вред интересам общества и государства могут лишить гражданства

За существенный вред интересам общества и государства могут лишить гражданства

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика