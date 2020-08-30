В этом году в Узбекистане планируется создать 8 мультсериалов

В этом году планируется создать 8 мультипликационных сериалов на общую сумму 9 млрд сумов и 50 тыс долларов США, из них – 4,4 млрд сумов из средств бюджета, и планируемые 4,6 млрд сумов и 50 тыс долларов средств партнёров и спонсоров.

Подписаны договора со студией «Союзмультфильм» о создании мультсериала «Ходжа Насреддин». В этом году определятся победители ранее объявленного конкурса на создание национального мультгероя.

Об этом говорится в совместном заявлении НА «Узбеккино», Общественного и художественного советов при агентстве и Союза кинематографистов Узбекистана.

Кроме того, к выходу в свет готовятся сразу несколько познавательно-образовательных мультфильмов. Они рассчитаны на детей самых разных возрастов. Например, мультсериал «Три чудесных малыша» расскажет самым маленьким зрителям о правилах хорошего тона, о том, как вести себя дома, в гостях, на природе. Мультфильм «Волшебный пенал» направлен на детей школьного возраста. Удивительные канцелярские принадлежности, хранящиеся в пенале у школьника, имеют способность оживать – и помогать ученику в учебе, рассказывая познавательные научные факты, повествуя об устройстве мира. Проект «Элементы», посвященный природоведению, в доступной форме познакомит детей с природными явлениями и физическими законами Вселенной.

Отметим, начиная с 2020 года, «Узбеккино» перешло на создание многосерийных мультфильмов с привлечением частных и партнерских студий, а также дополнительных инвестиций.

Реформирование отрасли коснулось и концепции производства анимационных фильмов. Еще в 2019 году функционировала практически монополизированная система создания детской кинопродукции по устаревшим и не востребованным у детской аудитории форматам. Общий бюджет 2019 года, затраченный на производство 12 мультфильмов, составил 4 458 млрд сумов, из которых 76,24% (3 млрд. 400 млн. сумов) было направлено в государственную мультстудию.