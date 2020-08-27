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  • 27 август 2020 9:44
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Вакцинация учителей от гриппа пройдет до 1 октября

До 1 октября будет проведена бесплатная вакцинация от гриппа 1,5 миллиона работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений Узбекистана.

 

Вакцинация учителей от гриппа пройдет до 1 октября

 

В Узбекистане до 1 октября предусматривается проведение в централизованном порядке бесплатной вакцинации от гриппа работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений республики, следует из постановления президента от 26 августа «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения».

 

Число работников, которые будут вакцинированы, составит порядка 1,5 миллиона человек, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

 

Министерствам, ведомствам и хокимиятам поручено организовать работу по целевому и адресному распределению средств с установлением строгого контроля в данной сфере, говорится в документе.

 

Ранее член штаба по борьбе с коронавирусом, эпидемиолог Рустам Икрамов рассказал о подготовке к вакцинации населения от гриппа и пневмонии в сентябре, а также предупредил о риске микст-инфекции.

 

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