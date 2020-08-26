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  • 26 август 2020 20:17
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На поддержку 810 тысяч детей направят свыше 400 млрд сумов

На поддержку 810 тысяч детей направят свыше 400 млрд сумов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения», направленное на смягчение негативного воздействия коронавирусной пандемии". Об этом сообщает Gazeta.uz.

 

Отмечается, что данное решение станет продолжением работы, начатой в рамках общенародного движения «Доброта и поддержка», и нацелено на обеспечение детей из нуждающихся семей наборами зимней одежды, школьной формой и учебными принадлежностями.

 

Согласно документу, в сентябре будет оказана единовременная материальная помощь следующим категориям населения:

 

·первое, дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, получающих пенсии и пособия по случаю потери кормильца (выплаты будут проводиться из Пенсионного фонда);

·второе, дети с инвалидностью, не достигшие 16-летнего возраста (из Пенсионного фонда, но за счет средств республиканского бюджета);

·третье, дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, включенных в перечни семей, нуждающихся в материальной помощи и поддержке («темир дафтар») (через хокимияты).

 

Размер единовременной материальной помощи определен в размере 500 тысяч сумов на каждого ребенка (если в семье трое детей, то сумма составит 1,5 сумов).

 

Материальная поддержка охватит более 810 тысяч детей, на что будет потрачено свыше 400 млрд сумов бюджетных средств.


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