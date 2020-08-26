На поддержку 810 тысяч детей направят свыше 400 млрд сумов

Gazeta.uz.
Отмечается, что данное решение станет продолжением работы, начатой в рамках общенародного движения «Доброта и поддержка», и нацелено на обеспечение детей из нуждающихся семей наборами зимней одежды, школьной формой и учебными принадлежностями.
Согласно документу, в сентябре будет оказана единовременная материальная помощь следующим категориям населения:
·первое, дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, получающих пенсии и пособия по случаю потери кормильца (выплаты будут проводиться из Пенсионного фонда);
·второе, дети с инвалидностью, не достигшие 16-летнего возраста (из Пенсионного фонда, но за счет средств республиканского бюджета);
·третье, дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, включенных в перечни семей, нуждающихся в материальной помощи и поддержке («темир дафтар») (через хокимияты).
Размер единовременной материальной помощи определен в размере 500 тысяч сумов на каждого ребенка (если в семье трое детей, то сумма составит 1,5 сумов).
Материальная поддержка охватит более 810 тысяч детей, на что будет потрачено свыше 400 млрд сумов бюджетных средств.