В Узбекистане зафиксированы случаи кражи злоумышленниками денежных средств пользователей Telegram и WhatsApp

В Узбекистане и странах СНГ зафиксированы случаи присвоения злоумышленниками денежных средств пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные "Узкомназорат".

Мошенники, используя логотипы известных компаний как Google, Apple и Facebook, размещают в различных группах сообщения о проводимых рекламных акциях и добавляют вредоносные ссылки или файлы.

Пользователь неосознанно загружает вредоносный файл и его личная информация, номер банковской карты, номер счета, дата рождения и пароли становятся доступными для злоумышленников.

Кроме того, при общении в мессенджерах незнакомый собеседник часто просит пользователей распространить сообщение через своих близких и знакомых, обновить приложение или эмодзи.

Эксперты отмечают, что пользователь, который поделился фейковым сообщением с другими пользователями, неосознанно становится соучастником мошенничества. Кроме этого, в подобных сообщениях указывается адрес фишинговых сайтов и пользователь, посетивший данные сайты, загружает вредоносный вирус, что приводит к краже личных данных с его устройства, а также денежных средств с его электронного счета.

В целях предотвращения подобных негативных случаев, рекомендуется отключить функцию автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах, не доверять фейковым сообщениям и рекламе, поступающих с неизвестных аккаунтов.

В Узбекистане также наблюдались случаи создания в Telegram фейковых аккаунтов от имени реального человека и дальнейших попыток получения финансовой помощи от знакомых реального владельца профиля. Пользователям направлялись сообщения от мнимого знакомого о том, что он якобы находятся в критическом состоянии и указывается номер банковской карты для зачисления финансовой помощи. В результате пользователи, не разобравшиеся до конца в сути проблемы и желающие помочь знакомому, становились жертвой злоумышленников.