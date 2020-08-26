"Узбеккино" представит общенациональные премьеры новых фильмов на ТВ

Накануне 29-летия Независимости Республики Узбекистан Национальное агентство «Узбеккино» представит соотечественникам общенациональную телепремьеру более 10 художественных, документальных и анимационных фильмов.

Премьеры состоятся в рамках Дней кино – Cinema Days-2020, сообщает "Даракчи".

В праздничные дни по телеканалам страны будут показаны художественные фильмы «Тенгиз», «Авлоний», многосерийные фильмы «Кукон шамоли» и «Сабр-у садокат».

Также будут продемонстрированы документальные фильмы «Халк юраги», «Бастакор», «Сузук ота», «Санъатдаги санъат», «Фильм чизаётган мусаввир», «Гумбаз остидаги муъжизалар», «Орол – дардим менинг», и мультфильмы «Автосаргузаштлар», «Самарканд нони», «Загча», «Калдиргоч билан майна», «Чархпалак-3» и «Чархпалак-4».

Отметим, что по мотивам полюбившегося зрителю полнометражного фильма «Кукон шамоли» режиссера Дильмурода Масаидова телезрителям будет представлена 5-серийная кинолента. Еще одна ожидаемая телевизионная премьера - историческая драма "Авлоний" режиссера Музаффара Эркинова. Также на экраны выйдет еще одна новая работа – документальный фильм «Халк юраги» молодого режиссера Шохруха Расулова, повествующий об истории создания Аллеи писателей в Ташкенте.

Приятной новостью станет и то, что художественный фильм «Тенгиз» режиссера Мансура Абдухоликова в эти дни дублируется на каракалпакский язык для последующей его премьеры в Каракалпакстане.

Телевизионные премьеры фильмов запланированы к показу с 29 августа по 5 сентября на государственных и негосударственных телеканалах страны, сообщает информационная служба НА «Узбеккино».