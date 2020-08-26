МВД проиграло в Верховном суде по вопросу занавешивания боковых и задних стёкол автомобиля

25 августа, жалоба Министерства внутренних дел по этому поводу была отклонена в Верховном суде. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.





6 сентября 2019 года в Бухарском городском административном суде в отношении гражданина Б.Бахранова рассматривалось дело об административном правонарушении по части 1 статьи 126 Кодекса об административной ответственности (эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемнёнными) стёклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность).

В соответствии с постановлением суда, дело об административном правонарушении в отношении Б.Бахранова было прекращено по причине отсутствия в его действиях признаков административного правонарушения на основании пункта 1 статьи 271 Кодекса об административной ответственности (обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении).

2 октября 2019 года в административном суде Бухарской области была рассмотрена кассационная жалоба, поданная УБДД УВД Бухарской области в отношении постановления Бухарского городского административного суда от 6 сентября 2019 года.

В соответствии с постановлением суда кассационной инстанции, постановление от 6 сентября было оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

25 августа 2020 года в судебной коллегии по административным делам Верховного суда жалоба Министерства внутренних дел в отношении обоих вышеуказанных постановлений была рассмотрена в надзорном порядке. Постановления суда были оставлены без изменений, пишет Kun.uz.