«Жестких требований по школьной форме нет» — Шерзод Шерматов

Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на брифинге во вторник сообщил (видео), что жестких требований по школьной форме в новом учебном году не будет, но нужно соблюдать установленные школой правила. Об этом пишет Gazeta.uz.

Отвечая на вопрос, как должна реагировать администрация школы, если у семьи учащегося нет возможности купить школьную форму, Шерзод Шерматов сказал, что никто не ставит жестких требований.

«Есть определенный порядок, который нужно соблюдать. Но нет требования: „Берите эту форму". Как вы знаете, введение обязательной школьной формы отложено (до 2024−2025 учебного года — ред.). Но есть требования, согласно которым [дети] допускаются в школу. В одежде, не соответствующей правилам и требованиям школы, нельзя посещать», — заявил министр.

Он напомнил, что государственные школы не имеют права заставлять приобретать форму в каком-то определенном месте.

Говоря о посещаемости, глава МНО сказал, что согласно законодательству, школьное образование является обязательным для всех, а это подразумевает обязательное посещение школ. Однако с учетом пандемии коронавируса впервые в истории Узбекистана родителям дается право выбрать форму обучения — традиционную или дистанционную.

Министр предупредил родителей, чтобы они с завтрашнего дня не отправлялись на рынки для покупки школьных принадлежностей, узнав о скором возобновлении учебы.

«Еще раз хотим попросить об этом и напомнить. Смягчение карантинных мер не означает, что карантин окончен и вирус исчез. Пытаясь сделать покупки, родитель может заразиться, взяв с собой ребенка для покупки школьных принадлежностей, заразить его… Хокимиятам областей поручено при необходимости организовать школьные ярмарки до октября», — сообщил он.

Шерзод Шерматов призвал родителей соблюдать дистанцию на рынках и беречь свое здоровье, чтобы в процессе подготовки к школе не возникла новая вспышка эпидемии, что может вызвать лишние проблемы для сферы народного образования.