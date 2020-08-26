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  • 26 август 2020 10:19
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«Жестких требований по школьной форме нет» — Шерзод Шерматов

«Жестких требований по школьной форме нет» — Шерзод ШерматовМинистр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на брифинге во вторник сообщил (видео), что жестких требований по школьной форме в новом учебном году не будет, но нужно соблюдать установленные школой правила. Об этом пишет Gazeta.uz.

 

Отвечая на вопрос, как должна реагировать администрация школы, если у семьи учащегося нет возможности купить школьную форму, Шерзод Шерматов сказал, что никто не ставит жестких требований.

 

«Есть определенный порядок, который нужно соблюдать. Но нет требования: „Берите эту форму". Как вы знаете, введение обязательной школьной формы отложено (до 2024−2025 учебного года — ред.). Но есть требования, согласно которым [дети] допускаются в школу. В одежде, не соответствующей правилам и требованиям школы, нельзя посещать», — заявил министр.

 

Он напомнил, что государственные школы не имеют права заставлять приобретать форму в каком-то определенном месте.

 

Говоря о посещаемости, глава МНО сказал, что согласно законодательству, школьное образование является обязательным для всех, а это подразумевает обязательное посещение школ. Однако с учетом пандемии коронавируса впервые в истории Узбекистана родителям дается право выбрать форму обучения — традиционную или дистанционную.

 

Министр предупредил родителей, чтобы они с завтрашнего дня не отправлялись на рынки для покупки школьных принадлежностей, узнав о скором возобновлении учебы.

 

«Еще раз хотим попросить об этом и напомнить. Смягчение карантинных мер не означает, что карантин окончен и вирус исчез. Пытаясь сделать покупки, родитель может заразиться, взяв с собой ребенка для покупки школьных принадлежностей, заразить его… Хокимиятам областей поручено при необходимости организовать школьные ярмарки до октября», — сообщил он.

 

Шерзод Шерматов призвал родителей соблюдать дистанцию на рынках и беречь свое здоровье, чтобы в процессе подготовки к школе не возникла новая вспышка эпидемии, что может вызвать лишние проблемы для сферы народного образования.


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