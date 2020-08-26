Центробанк напомнил о крайнем сроке обмена 200- и 500-сумовых банкнот

Банкноты номиналом 200 и 500 сум старого образца можно обменять в кассах коммерческих банков до 29 августа, сообщает Центральный банк.

Известно, что банкноты 200 сум образца 1997 года и 500 сум образца 1999 года с 1 июля 2020 года утратили свою силу в качестве законного платежа (согласно положению Министерства Юстиции рег. №3014 от 19 мая 2018 г.)

В целях создания удобств населению и хозяйствующим субъектам в условиях карантина, объявленного в связи коронавирусной пандемией в республике, в виде исключения были проинформированы все подразделения (офисы банковских услуг, кассы мини-банков, и другие операционные кассы находящихся вне банках) коммерческих банков по беспрекословному принятию и обмену денежных знаков 200 и 500 сум старого образца до 1 сентября 2020 года.

В связи с этим, ЦБ еще раз напоминает, что при наличии банкнот 200 и 500 сум старого образца их можно обменять до 29 августа т.г. (последний банковский рабочий день августа) во всех кассах коммерческих банков, а после 1 сентября 2020 года в Расчетно-кассовых центрах территориальных Главных управлениях Центрального банка в установленном порядке на денежные знаки, находящиеся в обращении.



