Как начнется учебный год в школах Узбекистана? Ответ министра образования

После долгих дискуссий со специалистами СЭС и общественного обсуждения Министерство народного образования РУз пришло к окончательному решению, когда и в каком формате начнется новый учебный год. О компромиссном подходе рассказал глава ведомства Шерзод Шерматов.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в образовательный процесс еще весной. Четвертую четверть узбекистанцы учились дистанционно, чтобы избежать массового заражения детей и педагогов. За лето ситуация кардинально не поменялась — необходимо было выработать универсальную стратегию, которая позволила бы с одной стороны обеспечить безопасность и не допустить распространения опасного вируса, а с другой — дать возможность организовать полноценный учебный процесс.

По словам министра, рассматривалось три сценария развития ситуации: оптимистичный, при котором школы заработают в сентябре в обычном режиме, пессимистичный, когда всех придется держать по домам и продолжить дистанционное обучение, а также гибридный. Выбран был именно третий вариант.

"Мы провели опрос, в котором приняли участие около одного миллиона респондентов. Порядка 70% родителей боятся за здоровье своих детей и выступают за дистанционное образование. Остальные 30% за начало учебного года в привычном формате с посещением школ. Учитывая, что у нас в сентябре будет примерно 6,3 миллиона учащихся, мы решили предоставить родителям право самим выбрать формат обучения для своих детей на этот сложный период", — подчеркнул Шерзод Шерматов.

Он добавил, что официальным стартом учебного года в школах станет 14 сентября, но за неделю до этого срока будет проведен инструктаж для педагогов, чтобы отработать на практике все рекомендации эпидемиологов и освоить учебный процесс в новых реалиях.

Для минимизации контактов между учащимися все уроки для каждого класса будут проходить в одном кабинете, а педагоги будут приходить на занятия в конкретный класс. При этом сами учителя в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19 непосредственно перед началом учебного года, а также будут делать регулярные анализы.

Впрочем, не все рекомендации СЭС и международных экспертов решено применить. В частности, от дезинфицирующих тоннелей на входе в школу решено отказаться, как и от сокращенных уроков по полчаса вместо привычных 45 минут.

"Учебный процесс очень сложен. Не все педагоги могут оперативно переработать программу и уместить занятие в 30 минут. Поэтому после долгих дискуссий мы все-таки убедили наши санитарно-эпидемиологические службы в нецелесообразности сокращенных уроков", — добавил Шерматов.

При этом у школьников всегда будет возможность повторить пройденный материал с помощью телеуроков, которые параллельно будут транслироваться для тех, кто выбрал дистанционную форму обучения или попал в карантин.

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