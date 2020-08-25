В большинстве школ Узбекистана учебный год начнется 14 сентября

Министерство народного образования приняло решение начать учебный год в большинстве школ 14 сентября. Планируется наряду с традиционным очным обучением сохранить и онлайн-уроки, чтобы предоставить родителям выбор, сообщает Podrobno.uz

Министр народного образования Шерзод Шерматов в своем Telegram-канале уточнил, что эксперты прорабатывали три сценария начала учебного года: открытие школ и возвращение традиционного обучения, переход на онлайн-обучение и смешанный сценарий, включающий как традиционное, так и онлайн-обучение.

Для изучения мнения родителей в Telegram-каналах МНО был проведен опрос, в котором принял участие 1 миллион пользователей. Из них 70% ответили, что переживают за здоровье своих детей и предпочитают онлайн-обучение, а 30% сообщили, что готовы отправить детей в школу, несмотря на пандемию.

В такой ситуации предпочтительным является третий сценарий, при котором родители могут выбирать между обучением детей в школе и онлайн-уроками, заявил Шерзод Шерматов.

Он напомнил, что из других стран приходят сообщения о том, что открывшиеся школы приходится снова закрывать из-за роста заболеваемости, и что дети могут распространять вирус активнее, чем взрослые, даже если сами переносят болезнь в легкой форме.

Однако уже понятно, что избавиться от коронавируса в ближайшем будущем невозможно, а разработка, тестирование и применение вакцины займут долгое время, пишет Шерматов. В этот период дети не должны остаться без образования.

Эксперты предложили начать 2020-2021 учебный год в понедельник, 14 сентября.

Несколько небольших школ в районах, где случаи коронавируса не фиксировались в течение недели, будут открыты 7 сентября в тестовом режиме. Это поможет министерству обеспечить выполнение всех необходимых мер безопасности.

Будут разработаны новые правила для того, чтобы учащиеся не приходили в школу одновременно, измеряли температуру на входе и соблюдали социальную дистанцию. Все занятия будут проводиться в одном классе, который следует проветривать на переменах.

Министерство продолжает опрос среди родителей, чтобы выяснить, какая часть граждан выбирает для своих детей традиционное обучение, а какая – онлайн-формат.