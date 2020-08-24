Рост доллара остается небольшим, но стабильным

Согласно данным Центрального банка Узбекистана, доллар продолжает небольшой, но стабильный рост. Новые курсы валют, опубликованные регулятором, начнут действовать с 25 августа, сообщает Podrobno.uz.

Доллар США, который на прошлой неделе поднялся до 10 246,71 сума, прибавил 16,16 сума. Новый курс составляет 10 262,87 сума.

Евро, чья стоимость поднималась в последние недели и дошла до 12 133,13 сума, на сей раз снизил курс на 28,07 сума. Со вторника евро будет стоить 12 105,06 сума.

Прекратился и рост российского рубля, наблюдавшийся на протяжении последних двух недель. Если на прошлой неделе рубль стоил 140,65 сума, то теперь он потерял 3,34 сума. Новый курс составит 137,31 сума.