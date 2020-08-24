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  • 24 август 2020 13:07
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Рост доллара остается небольшим, но стабильным

Рост доллара остается небольшим, но стабильнымСогласно данным Центрального банка Узбекистана, доллар продолжает небольшой, но стабильный рост. Новые курсы валют, опубликованные регулятором, начнут действовать с 25 августа, сообщает Podrobno.uz.

 

Доллар США, который на прошлой неделе поднялся до 10 246,71 сума, прибавил 16,16 сума. Новый курс составляет 10 262,87 сума.

 

Евро, чья стоимость поднималась в последние недели и дошла до 12 133,13 сума, на сей раз снизил курс на 28,07 сума. Со вторника евро будет стоить 12 105,06 сума.

 

Прекратился и рост российского рубля, наблюдавшийся на протяжении последних двух недель. Если на прошлой неделе рубль стоил 140,65 сума, то теперь он потерял 3,34 сума. Новый курс составит 137,31 сума.

 

Рост доллара остается небольшим, но стабильным


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