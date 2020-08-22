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  • 22 август 2020 10:45
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В Узбекистане наладят производство спецавтомобилей — поручение президента

В Узбекистане наладят производство спецавтомобилей — поручение президента

Президент осмотрел специальные автомобили, которые планируется выпускать в Узбекистане. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.


В ходе мероприятия, Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность освоения сегмента специальных автомобилей для замещения импорта и наращивания экспорта.

 

"В Узбекистане налажено производство легковых и грузовых автомобилей. Представленные модели призваны заполнить незанятый сегмент автомобилей специального назначения. На такие машины высок спрос и в соседних странах", - отмечает пресс-служба.

 

Для этих целей были подготовлены опытные образцы специальных автомобилей на шасси разработки Volkswagen, Isuzu и Škoda.

 

Начало сборки спецавтомобилей запланировано на четвертый квартал этого года. Машины будут собирать на автозаводе в Джизаке. В 2022 году ожидается освоение полного цикла производства.

 

Напомним, во время официального визита президента Узбекистана в Германию в январе 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между АК "Узавтосаноат" и концерном Volkswagen. Документом предусмотрен запуск производства минивэнов Volkswagen Caddy в 3 модификациях на Джизакском автомобильном заводе.


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