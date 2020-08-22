Мигранты смогут получать в Узбекистане трудовые патенты для работы в России, сообщает Podrobno.uz

"Сейчас ведутся переговоры с Министерством внутренних дел России по выдаче трудовых патентов нашим гражданам на территории Узбекистана", – рассказал в ходе заседания Международного пресс-клуба первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.

Кроме того, в закон о внешней трудовой миграции внесено несколько изменений.

"Мы создали все правовые нормы с точки зрения порядка и безопасности. В частности, Агентством по внешней трудовой миграции подготовлены инструкции, содержащие соответствующую информацию для граждан. Эти памятки и инструкции выдаются гражданам при получении паспорта в аэропорту или при поездке по железной дороге", –отметил первый заместитель начальника Агентства по внешней трудовой миграции Давлатназар Матрасулов.

По его словам, если граждане во время работы за рубежом столкнутся с нарушениями закона, незаконной деятельностью или различными проблемами, они смогут подавать обращение с помощью этих инструкций, в котором указаны номера телефонов посольств нашей страны за рубежом.