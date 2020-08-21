» » » Узбекистан направил запрос о возобновлении пассажирского ж/д сообщения с Россией
﻿
  • 21 август 2020 19:21
  • 164

Узбекистан направил запрос о возобновлении пассажирского ж/д сообщения с Россией

Узбекистан направил запрос о возобновлении пассажирского ж/д сообщения с Россией

Узбекистан направил запрос о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

 

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Узбекистана и решаем все вопросы, связанные с вывозом людей, в приоритетном порядке. Что касается восстановления регулярных пассажирских перевозок, то мы проинформировали Минтранс России о запросе узбекской стороны. В ближайшее время эта ситуация будет рассмотрена, и по ней будет принято решение», – сказал Белозёров на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым.

 

По данным пресс-службы РЖД, грузовые перевозки между двумя государствами демонстрируют стабильную положительную динамику. За 2019 год они возросли на 4% и превысили 7 млн тонн. В текущем году также наблюдается рост: за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы выросли на четверть и составили 4,5 млн тонн. Тем не менее, участники встречи отметили, что потенциал по перевозкам выбран далеко не полностью.

 

Совместно с «Узбекистон темир йуллари» в июле и августе был организован вывоз граждан Узбекистана. В результате возвращено на родину почти 5 тыс. человек.


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан экспортировал золота на $3,9 млрд

Узбекистан экспортировал золота на $3,9 млрд

Новости Узбекистана
﻿
Минтранс разрабатывает программу субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок

Минтранс разрабатывает программу субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок

Новости Узбекистана
﻿
Ганиев: Узбекистан готов поставлять в Россию более 800 тыс. тонн плодоовощей

Ганиев: Узбекистан готов поставлять в Россию более 800 тыс. тонн плодоовощей

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
33,3 млн. тонн грузов и 10,7 млн. пассажиров перевезено по железным дорогам Узбекистана в 2015 году

33,3 млн. тонн грузов и 10,7 млн. пассажиров перевезено по железным дорогам Узбекистана в 2015 году

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Между Украиной и Узбекистаном возобновят авиасообщение

Между Украиной и Узбекистаном возобновят авиасообщение

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика