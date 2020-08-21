В Афганистане совершено вооруженное нападение на представителей узбекской компании

Как сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари», 20 августа в районе афганского города Мазари-Шариф было совершено нападение на сотрудников железнодорожного предприятия «Согдиана транс».

В результате происшествия погибли гражданин Афганистана и неизвестный нападающий. Среди раненных есть гражданин Узбекистана.

Известно, что с рабочей базы «Хайратон» выехали заместитель начальника координационного управления предприятия, водитель и солдат батальона железнодорожной охраны МВД Афганистана. Они отправились сопровождать сотрудников предприятия на работу.

На 43-м километре железной дороги их обстреляли неизвестные злоумышленники.

В результате нападения был ранен замначальника координационного управления компании. Двое граждан Афганистана (солдат батальона железнодорожной охраны МВД и неизвестный нападавший) были убиты.

В результате полученных травм, замначальника координационного отдела предприятия был доставлен в больницу города Термез на принадлежащей предприятию машине.

В результате нападения среди погибших нет граждан Узбекистана.

В тот же день министры иностранных дел Узбекистана и Афганистана Абдулазиз Камилов и Ханиф Атмар провели телефонный разговор, обсудив случай вооруженного нападения. Глава МИД Афганистана пообещал, что будет проведено тщательное расследование обстоятельств инцидента, а причастных к нему лиц привлекут к ответственности. Узбекская сторона попросила усилить режим охраны персонала компаний и предприятий, работающих на территории Афганистана. Как сообщили в МИД, во время беседы министры обсудили также организационные аспекты предстоящего визита Ханифа Атмара в Узбекистан.

С 7:00 утра 21 августа станция «Хайратон» возобновила работу. В настоящее время ведутся работы по открытию станций «Мазари-Шариф» и «Найбабад».