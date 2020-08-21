Минздрав предупредил об опасности бессистемного применения антибиотиков против коронавируса

Начальница управления Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Мухаббат Ибрагимова предостерегла от бессистемного применения антибиотиков против коронавируса. Она напомнила, что возникшая лекарственная устойчивость в будущем может привести к летальному исходу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно статистике, приведенной Министерством здравоохранения, 700 тысяч человек во всем мире ежегодно умирают в результате неправильного применения антибактериальных препаратов. Всемирная организация здравоохранения считает, что при продолжении бесконтрольного применения антибиотиков через 50 лет ежегодно будут умирать около 10 миллионов человек.

В Узбекистане отмечаются случаи приема антибиотиков для лечения или профилактики коронавируса. Как объяснила Мухаббат Ибрагимова, таким образом больные только вредят своему здоровью. Возбудителем COVID-19 является вирус, а не бактерия. Антибиотики никак не влияют на коронавирус, при этом создавая условия для его распространения. Одновременно в организме формируется множественная лекарственная устойчивость к препарату. В результате к тому времени, когда применение антибиотиков становится необходимым, они уже не оказывают нужного действия.

При этом достаточно возникновения устойчивости только к одному антибиотику, чтобы на больного уже не действовали остальные противомикробные препараты, подчеркнула Мухаббат Ибрагимова. Это усугубит течение болезни и может привести к летальному исходу.

Кроме того, применение антибиотиков приводит к ухудшению общего состояния пациента и ослабеванию иммунитета, отмечает эксперт.