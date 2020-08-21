Вакцинацию от гриппа и пневмонии планируют начать в сентябре

В Узбекистане готовятся пункты вакцинации против гриппа и пневмонии для населения. Об этом рассказал член штаба по борьбе с коронавирусом, эпидемиолог Рустам Икрамов, пишет

Он напомнил, что каждый год осенью и зимой наблюдается рост заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. С учетом распространения коронавируса в текущем году, а также сезонных гриппа и пневмонии Рустам Икрамов предупредил о риске микст-инфекции — болезни, вызванной несколькими патогенными микроорганизмами.

«Можно предположить, что совместное возникновение вирусных заболеваний, вызывающих грипп и пневмонию, вместе с коронавирусом приведет к более тяжелым последствиям», — сказал эпидемиолог.

Рустам Икрамов призвал граждан не поддаваться панике, поскольку правительство ведет эпидемиологическую подготовку к осенне-зимнему сезону.

«На правительственном уровне ведется подготовка к вакцинации населения против гриппа и пневмонии. Уже разработаны меры по приобретению вакцин и созданию пунктов вакцинации. Эти работы начнутся в сентябре», — заявил он.

Член штаба по борьбе с коронавирусом уточнил, что постановлением Кабинета Министров от 23 июля 2018 года (№567) бесплатная вакцинация за счет средств госбюджета предусмотрена только для лиц, подверженных повышенному риску заражения и тяжелым осложнениям гриппа, проживающих в домах «Мехрибонлик», домах-интернатах для престарелых и инвалидов «Саховат», домах-интернатах для инвалидов и детей-инвалидов «Мурувват», детских городках, домах ребенка, а также в специализированных образовательных учреждениях (школах, школах-интернатах) для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии.

По его словам, если в сезоне 2019−2020 годов было приобретено 29,9 тысячи доз вакцин против гриппа, то в сентябре-октябре 2020 года планируется вакцинировать 38,5 тысячи человек, проживающих в социальных учреждениях. Препараты приобретаются за счет средств госбюджета на основе торгов, которые завозит ГУП O’zmedimpeks при Минздраве.

Государственные закупки не единственный источник приобретения противогриппозной вакцины. Ее также приобретают предприятия и организации для профилактики заболеваемости среди своих сотрудников. В частных центрах вакцинации прививку можно получить на платной основе.

По данным Рустама Икрамова, от гриппа и пневмонии в 2019 году было вакцинировано 200−300 тысяч человек.