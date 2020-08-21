Узбекистанцы стали покупать меньше мяса

В связи с карантином в Узбекистане стали покупать меньше мяса, сообщают в Центральном банке, где проанализировали влияние пандемии на доходы населения.

"Пятьдесят шесть процентов опрошенных ответили, что семейный доход во время пандемии сократился, 21% признались, что никак не изменился, 15% сказали, что остались без доходов. Еще 7% затруднились ответить, а 2% сообщили о росте доходов", - говорится в информации.

В частности,большинство респондентов сообщили, что их доходы значительно сократились.

Так, все семьи, независимо от дохода, сократили траты на мясо, вплоть до 40%. А вот траты на рис и масло сократились незначительно.

Опрошенные также признались в сокращении расходов на транспорт (на 16%), коммунальные услуги, Интернет и телефон (на 2%).

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