Проведение массовых собраний и гуляний в День независимости ограничат

Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 20 августа обсудил проводимую работу по противодействию пандемии и дал указания касательно празднования 29-летней годовщины независимости Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель страны отметил, что увеличение числа выздоровевших от COVID-19 — заслуга медицинских работников страны. Наблюдается положительное развитие ситуации, особенно в Ташкенте, в регионы направлены врачи, приглашенные недавно из России, Германии и Китая, ожидается еще прибытие специалистов из ФРГ. Иностранные эксперты привлекаются в основном к лечению больных, находящихся в тяжелом состоянии, добавил президент.

Он подчеркнул, что эти дни являются испытательным периодом и следующая неделя покажет, насколько результативны принимаемые меры.

«В случае пренебрежения рекомендациями врачей, такими мерами предосторожности, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, компактное проведение семейных мероприятий, государство будет вынуждено восстановить условия карантина», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Хокимам, руководителям секторов и министрам поручено ежедневно анализировать ситуацию и принимать все меры для жесткого ограничения распространения коронавируса, эффективного лечения пациентов и оказания помощи нуждающимся.

Кроме того, по итогам консультаций с врачами было решено, что в этом году из-за ситуации с пандемией проведение на местах массовых собраний и гуляний в День независимости будет ограничено. Рекомендовано праздновать событие главным образом в семейном кругу.

В случае проведения торжеств трудовыми коллективами президент указал, что необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

Президент также рекомендовал организовать в дни праздника интересные передачи и представления нового формата в средствах массовой информации и интернете.