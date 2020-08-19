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  • 19 август 2020 15:07
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UzAuto Motors необоснованно увеличивала стоимость каждого автомобиля до 19 млн сумов

UzAuto Motors необоснованно увеличивала стоимость каждого автомобиля до 19 млн сумов

Компания UzAuto Motors необоснованно увеличивала стоимость каждого автомобиля до 19 млн сумов. Об этом пишет kun.uz.

 

Как сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев, на днях Антимонопольный комитет рассмотрел дело, возбужденное в отношении компании UzAuto Motors, по факту нарушения закона «О конкуренции».

 

«Расследование, проведенное специальной комиссией комитета, подтвердило тот факт, что компания необоснованно увеличивала цены на автомобили. Цены на автомобили были необоснованно завышены на сумму от 3 до 19 млн сумов», - сказал он.

 

Комиссия поручила компании UzAuto Motors отменить необоснованное повышение цен и реализовывать автомобили по сниженным ценам.

 

Кроме того, компании поручили сделать перерасчет с покупателями, которые купили автомобили с марта текущего года.

 

«Решение комиссии является обязательным. Если компания не удовлетворена решением, то она может подать в суд и процесс может продолжиться», - заключил Дониёр Ганиев.


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