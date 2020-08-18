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  • 18 август 2020 12:00
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В Узбекистане резко выросла популярность VPN-приложений

В Узбекистане резко выросла популярность VPN-приложений

Пользователи мобильной операционной системы iOS в Узбекистане активно устанавливают VPN-приложения, сообщает сервис аналитики App Annie.

 

На 17 августа четыре из пяти самых скачиваемых приложений — VPN. Подобная ситуация наблюдается впервые за последние три года.

 

Интерес к VPN со стороны пользователей Android намного ниже.

 

В начале июля в Узбекистане снова начала расти популярность мобильного VPN. Это совпало с возобновлением проблем с доступом к Facebook.

 

С августа отдельные пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к Instagram. Это подтверждают данные сервиса Downdetector.

 

Это не первый раз, когда в Узбекистане, на фоне проблем с доступом к сайтам, растет популярность VPN. Аналогичная ситуация была осенью 2018 года. В январе 2019 года проблемы были устранены.

 

В августе прошлого года Комил Алламжонов, который на тот момент был главой Агентства информации и массовых коммуникаций, в рамках проекта Alter Ego признался блогеру Кириллу Альтману, что агентство внесло свой вклад. На вопрос о том, кто блокировал Facebook и YouTube, Алламжонов ответил: «Они уже в тюрьме сидят».

 

Он также обратил внимание на то, что VPN разрушает все системы безопасности, открывает доступы ко всем ресурсам. Если все начнут использовать VPN, у государства не останется инструментов контроля, например, за террористическими сайтами, агитирующими за разные антиконституционные действия или сайты по торговле наркотиками, отметил глава агентства.


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