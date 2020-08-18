В Узбекистане запускается новый сотовый оператор

В Узбекистане запускается пятый сотовый оператор – компания Humans, сообщает Podrobno.uz

В августе 2020 года Humans получила лицензию от Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций на оказание услуг мобильной связи. С 19 августа по 15 сентября компания начнет принимать предзаказы на SIM-карты Humans.

"Для начала, я хочу внести ясность в статус Humans в Узбекистане. Мы – пятый сотовый оператор в республике. Компания получила все необходимые лицензии для старта своих услуг. Мы полностью изменим представление о том, какой должна быть мобильная связь в Узбекистане. Вы сможете сами выбрать, сколько трафика вам нужно: мало минут и много гигабайтов, или много минут и мало гигабайтов", – отметил основатель и руководитель Humans Владимир Добрынин.

По его словам, компания даст возможность своим будущим пользователям купить безлимитный доступ к мессенджерам, социальным сетям, музыкальным приложениям и видео-сервисам. Например, за 25 тысяч сумов можно будет подключить себе безлимитный Инстаграм и безлимитный YouTube на месяц.

Группа компаний Humans была основан в 2016 году. Она сфокусирована на разработке технологических проектов в финансовом секторе, телекоммуникациях, в области обмена информацией и медицине. Офисы Humans расположены в Сингапуре, Нью-Йорке, Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Ташкенте.

Среди работающих проектов группы – HR-tech платформа HUMANS.net, использующая искусственный интеллект для поиска работы и людей. В июне 2020 года группа Humans представила в Узбекистане первую версию финтех-приложения, объединяющего финансовые услуги, услуги мобильного оператора и витрину онлайн-платежей.