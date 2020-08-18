Президент предупредил о значительном возрастании риска распространения вируса

В ходе совещания в понедельник Шавкат Мирзиёев остановился на ситуации, связанной с пандемией.

На мероприятии было отмечено, что значительно увеличилось число выздоровевших от болезни в результате резкого усиления работы по противодействию коронавирусу в июле и августе. В частности, доля излечившихся за последние 5 дней увеличилась с 77 до 87%. Число лечащихся снизилось с 7 тысяч до 4 тысяч человек.

«Вновь повторю: для нас весьма важны здоровье и жизнь каждого гражданина. Мы делаем все возможное, чтобы уберечь наш народ от угрозы коронавируса, внедряем самый передовой в мире опыт лечения», - заявил президент.

Он подчеркнул, что для облегчения жизни народа, с учетом обращений граждан карантинные требования были смягчены, но вместе с тем значительно возрастет риск распространения вируса ввиду большего нахождения людей в общественных местах.

С учетом этого поставлена задача разъяснять важность сохранения бдительности и осторожности, строгого соблюдения установленных требований для защиты себя и своих близких от вируса, а также оказывать практическую помощь и поддерживать контроль.

«Железная дисциплина должна оставаться первостепенным правилом для всех нас. На предприятиях, в организациях, сельском хозяйстве и на строительных площадках, транспорте и в общественных местах также должны строго придерживаться этих требований», - сказал глава государства.

Определено, что хокимы всех уровней, руководители секторов, системы здравоохранения, махалли, внутренних дел и других несут персональную ответственность в соответствующих регионах и сферах за ситуацию, связанную с пандемией.