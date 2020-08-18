Авто предлагается не забирать на штрафстоянку за отсутствие полиса ОСГО

Депутаты Законодательной палаты Олий Майлиса подготовили законопроект об отмене задержания автомобиля за отсутствии полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСГО). Об этом сообщил член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Ранее на портале коллективных обращений Mening fikrim петиция об отмене этой практики, в том числе за нарушение срока прохождения техосмотра набрала больше 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения парламентом. Автор петиции спрашивает, почему нельзя оформить штраф за отсутствие страховки или техосмотра на месте, не задерживая автомобиль.

Предложение было рассмотрено в Законодательной палате. В результате депутаты разработали проект закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности, сообщил Расул Кушербаев.

По словам депутата, законопроект предусматривает отмену практики задержания транспортных средств, если автомобиль не застрахован по ОСГО или если у водителя нет при себе полиса, когда предъявить его требует сотрудник ГУБДД.

«Исследования показывают, что в зарубежных странах, в частности, в Германии, Англии, Российской Федерации, Беларуси и в ряде штатов США, существуют административные штрафы за отсутствие полисов ОСГО, но не задержание транспортного средства», — отметил Расул Кушербаев.

Депутат сообщил, что законопроект в ближайшее время будет рассмотрен на пленарном заседании Законодательной палаты.

Ранее Расул Кушербаев высказывал мнение о нарушении законодательства сотрудниками органов внутренних дел при помещении автомобилей на штрафстоянку за нарушение требований статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) КоАО.

Депутат Кадыр Джураев заявлял, что в законодательстве за каждое правонарушение предусмотрено одно наказание, и двойное наказание — в виде штрафа и задержания автомобиля — нарушает принцип справедливости.

Напомним, что после окончания срока замены водительских удостоверений старого образца будет отменено требование об оформлении полиса ОСГО в бумажной форме. Это было предусмотрено постановлением правительства от июня 2017 года.

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