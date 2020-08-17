Студенты могут оплатить контракт в равных долях не менее 4-х раз в течение учебного года

Согласно соответствующего Указа Президента «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», начиная с 2020/2021 учебного года:

- будет в 2 раза сокращено количество предметов в ВОУ, не связанных с основной специализацией;

- будет поэтапно увеличена в 2 раза квота государственного заказа по приему на учебу в ВОУ Узбекистана на основе государственного гранта;

- студентам ВОУ республики предоставляется возможность оплаты за обучение в равных долях не менее четырех раз в течение учебного года.

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