Скончался известный шахматист, многократный чемпион Узбекской ССР Александр Грушевский

17 августа на 88-м году жизни скончался известный шахматист, первый тренер 17-го чемпиона мира по шахматам Рустама Касымджанова Александр Грушевский, сообщает Podrobno.uz.

Александр Грушевский родился 18 августа 1932 года в Наманганской области. Является мастером спорта СССР с 1959 года.

Он – восьмикратный чемпион Узбекской ССР, победитель первого международного турнира стран Азии в Ташкенте в 1959 году.

Кроме того, Александр Грушевский долгие годы был наставником многих шахматистов Узбекистана, в том числе и гроссмейстеров.