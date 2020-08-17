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  • 17 август 2020 14:18
  • 81

Скончался известный шахматист, многократный чемпион Узбекской ССР Александр Грушевский

Скончался известный шахматист, многократный чемпион Узбекской ССР Александр Грушевский17 августа на 88-м году жизни скончался известный шахматист, первый тренер 17-го чемпиона мира по шахматам Рустама Касымджанова Александр Грушевский, сообщает Podrobno.uz.

 

Александр Грушевский родился 18 августа 1932 года в Наманганской области. Является мастером спорта СССР с 1959 года.

 

Он – восьмикратный чемпион Узбекской ССР, победитель первого международного турнира стран Азии в Ташкенте в 1959 году.

 

Кроме того, Александр Грушевский долгие годы был наставником многих шахматистов Узбекистана, в том числе и гроссмейстеров.


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