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  • 17 август 2020 13:03
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Минздрав опроверг сообщения о том, что тела умерших от коронавируса выдаются родственникам для захоронения

Минздрав опроверг сообщения о том, что тела умерших от коронавируса выдаются родственникам для захоронения

В Министерстве здравоохранения прокомментировали обсуждения в соцсетях, заявив, что похороны умерших от коронавируса проводятся только при участии специалистов. Тела не выдаются родственникам для захоронения, сообщает Podrobno.uz.

 

Вчера Telegram-канал Antifake.uz выступил с опровержением распространившегося в социальных сетях рассказа некой Зулфии Махмуд, которая пишет, что медработники заявили ей о смерти матери и выдали для захоронения тело чужого человека. Эта информация не соответствует действительности, заверяют официальные источники.

 

В Минздраве объяснили, что врачи не имеют права выдавать тела граждан, умерших от COVID-19, их родственникам. В противном случае к медицинскому работнику будут приняты соответствующие меры. По правилам, лечащий врач никак не участвует в процесс передачи тела родственникам.

 

Все манипуляции с телом проводятся в установленном порядке в учреждении патологической анатомии. Перед тем, как обернуть тело в саван для погребения, сотрудник заведения в обязательном порядке дает родным умершего взглянуть на него и уточняет личность. Процедура похорон целиком фиксируется в документах, пояснил директор Республиканского центра патологической анатомии, профессор Раджаббой Исроилов.

 

Похороны ведутся с участием сотрудников МЧС и Республиканского агентства санитарно-эпидемиологического надзора.

 

Минздрав попросил граждан не верить необоснованным сообщениям и предупредил, что те, кто пытается вызвать панику среди населения, будут привлечены к ответственности.


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