Глава МВД впервые озвучил количество заключённых и тюрем в Узбекистане

Министр внутренних дел Пулат Бобожонов впервые озвучил количество заключённых и тюрем в Узбекистане, сообщает Podrobno.uz

"Согласно информации, выданной в 2019 году международным центром по исследованию тюрем в Лондоне, в нашей республике на каждый 100 тысяч населения приходится 150 проходящих наказание лиц, указано, что в системе содержатся 43,9 тысячи лиц, Узбекистан среди 222 государств занимает 105 место", – отметил он.

Согласно реальному положению, добавил Бобожонов, на сегодня число осужденных в системе исполнения наказания составляет 22,9 тысячи, на каждые 100 тысяч населения приходится 67 лиц.

"Открытость данных сведений показывает улучшение показателей Узбекистана в данном списке на 70 этапов. На сегодня при Главном управлении исполнения наказания МВД имеется 43 учреждения исполнения наказания и 11 следственных изоляторов. 18 из учреждений это колонии закрытого типа, 25 – колонии-поселений. Показатели содержащихся по отношению к вместимости колонии системы исполнения наказания составляет 56,4 процента", – рассказал министр.

Теперь, по его словам, на официальных сайтах будет регулярно публиковаться информация о производительной деятельности учреждений исполнения наказания, производимых товарных изделиях. Кроме того, не будут секретными сведения о фактах смерти среди лиц, содержащих в учреждениях исполнения наказания и следственных изоляторах, а также числе лиц, к которым применяются медицинские принудительные меры.

"Это в свою очередь дает возможность комментировать со статистическими данными осуществляемые в стране широкомасштабные демократические реформы, также четко определять место на международных рейтингах, международным экспертам иметь достоверную информацию касаемо системы исполнения наказания", – считает глава МВД.

Он также добавил, что на предприятиях, функционирующих при учреждениях исполнения наказания, выпускается более ста видов товаров. Почти 80 процентов трудоспособных осужденных привлечены к полезному труду. В течение 2019 года и истекший период нынешнего года создано 3 559 рабочих мест, 1 352 осужденных обучены по ремеслам, востребованным на трудовом рынке, и им выданы соответствующие сертификаты.

За истекшие семь месяцев 2020 года такого рода предприятиями произведен товар на 100,4 миллиардов сумов. Каждому работающему осужденному в среднем выплачивается зарплата в размере 700-800 тысяч сумов, а по некоторым специальностям заработная плата составляет 1,5-2 миллиона сумов.