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  • 17 август 2020 10:23
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Российские врачи прибыли в Узбекистан

Российские врачи прибыли в УзбекистанВ Ташкент 16 августа прибыла группа российских врачей из 40 человек для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

 

В лечебных учреждениях для больных коронавирусом с нашими врачами в течение месяца будут работать такие специалисты, как реаниматолог, пульмонолог, инфекционист, вирусолог, кардиолог, эндокринолог.

 

В частности, ожидается, что российские специалисты будут работать в клиниках НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, НИИ вирусологии, инфекционной больнице Зангиотинского района, а также в больницах ряда регионов.


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