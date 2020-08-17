Российские врачи прибыли в Узбекистан

В Ташкент 16 августа прибыла группа российских врачей из 40 человек для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В лечебных учреждениях для больных коронавирусом с нашими врачами в течение месяца будут работать такие специалисты, как реаниматолог, пульмонолог, инфекционист, вирусолог, кардиолог, эндокринолог.

В частности, ожидается, что российские специалисты будут работать в клиниках НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, НИИ вирусологии, инфекционной больнице Зангиотинского района, а также в больницах ряда регионов.