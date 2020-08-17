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  • 17 август 2020 10:18
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Uzbekistan Airways отменила международные рейсы до сентября

Uzbekistan Airways отменила международные рейсы до сентябряАвиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене международных рейсов и части рейсов по местным направлениям, запланированных ранее на 16−31 августа. В сообщении перевозчика говорится, что это вынужденная мера, связанная с эпидемиологическими ограничениями в странах назначения и в административных центрах Узбекистана.

 

Порядок возврата денег или перебронирования билета на даты после 1 сентября разъяснен на сайте компании. Перебронирование производится без дополнительных сборов.

 

Напомним, с 16 августа Uzbekistan Airways возобновила рейсы из Ташкента в Нукус, Термез и Ургенч и обратно (расписание и цены).

 

Чартерные рейсы по доставке граждан Узбекистана из других стран будут выполнены согласно объявленному ранее графику.


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