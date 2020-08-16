» » » Абитуриентов в Узбекистане будут идентифицировать по отпечаткам пальцев
﻿
  • 16 август 2020 13:32
  • 225

Абитуриентов в Узбекистане будут идентифицировать по отпечаткам пальцев

Абитуриентов в Узбекистане будут идентифицировать по отпечаткам пальцев

Глава управления Нацгвардии Садулла Сафоев рассказал о мерах, которые решено предпринять, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок на вступительных экзаменах в вузы. Об этом пишет Sputnik Узбекистан.

 

Охранять объекты проведения тестовых испытаний и их окрестности будут более 1000 военнослужащих и сотрудников Национальной Гвардии. Привлекут более 800 единиц спецтехники, более 630 единиц средств связи и более 50 транспортных средств. При распределении сил и ресурсов учитывалось количество зарегистрированных абитуриентов.

 

Для того, чтобы не допустить подмену документов, когда вместо одного абитуриента, на экзамен заходит другой, у входов установят контрольно-пропускные пункты, которые будут оснащены камерами с системой распознавания лиц.

 

Вместе с тем будут предприняты меры по идентификации личности абитуриентов с помощью сканирования отпечатков пальцев.

 

При выявлении таких случаев, в отношении лиц пришедших вместо абитуриента будут приняты меры, в порядке, установленном законодательством.

 

Несколько дней назад в Государственном центре тестирования сообщили о том, что власти Узбекистана намерены организовать специальный транспорт для абитуриентов, проживающих далеко от мест проведения вступительных экзаменов.

 

Напомним: вступительные экзамены начнутся предварительно 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Они пройдут в две смены и будут длиться два часа.


Похожие статьи:
﻿
Минвуз опубликовал инструкцию для абитуриентов, сдающих творческие экзамены

Минвуз опубликовал инструкцию для абитуриентов, сдающих творческие экзамены

Новости Узбекистана
﻿
Вузы Узбекистана завершили прием документов от абитуриентов

Вузы Узбекистана завершили прием документов от абитуриентов

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане запустили онлайн-сервис для проверки числа поступающих в вузы

В Узбекистане запустили онлайн-сервис для проверки числа поступающих в вузы

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане до приема экзаменов в вузы допустили только 57 зданий

В Узбекистане до приема экзаменов в вузы допустили только 57 зданий

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Объявлены результаты вступительных тестовых экзаменов в вузы Узбекистана

Объявлены результаты вступительных тестовых экзаменов в вузы Узбекистана

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика