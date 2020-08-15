В Узбекистан прибудут 40 врачей из России

Группа из 40 российских врачей с опытом лечения COVID-19 прибудет в Узбекистан в воскресенье, среди них — анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи-терапевты.

В воскресенье, 16 августа, ожидается прибытие в Узбекистан 40 медицинских специалистов из России для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Об этом в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказала член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова.

В течение месяца российские врачи будут совместно работать с узбекскими специалистами, оказывая практическую и методическую помощь.

Среди специалистов, прибывающих из России, — анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и терапевты. Все они имеют опыт лечения пациентов с диагнозом COVID-19.





Прежде Россия отправляла своих медицинских специалистов в Казахстан для содействия в борьбе с COVID-19. Они выполняли миссию по содействию борьбе с коронавирусом в стране с начала июля по начало августа, после чего получили высшую отраслевую награду Казахстана — медаль «За вклад в развитие системы здравоохранения».