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  • 15 август 2020 17:45
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В Узбекистан прибудут 40 врачей из России

Группа из 40 российских врачей с опытом лечения COVID-19 прибудет в Узбекистан в воскресенье, среди них — анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи-терапевты.

 

В Узбекистан прибудут 40 врачей из России

 

В воскресенье, 16 августа, ожидается прибытие в Узбекистан 40 медицинских специалистов из России для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Об этом в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказала член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова.

 

В течение месяца российские врачи будут совместно работать с узбекскими специалистами, оказывая практическую и методическую помощь.

 

Среди специалистов, прибывающих из России, — анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и терапевты. Все они имеют опыт лечения пациентов с диагнозом COVID-19.


Прежде Россия отправляла своих медицинских специалистов в Казахстан для содействия в борьбе с COVID-19. Они выполняли миссию по содействию борьбе с коронавирусом в стране с начала июля по начало августа, после чего получили высшую отраслевую награду Казахстана — медаль «За вклад в развитие системы здравоохранения».


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