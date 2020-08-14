Когда начнется учеба в школах? Решение будет принято скоро

заявлении Министерства народного образования (МНО).
В министерстве также попросили родителей не спешить покупать учебные принадлежности для детей в первые дни после открытия рынков.
Учитывая долгий карантин, можно прогнозировать, что после 20 августа, когда откроются рынки, туда устремится большое число родителей и детей, в результате соблюдать социальную дистанцию будет очень сложно. Поэтому в министерстве напомнили, что принадлежности можно будет купить и после начала учебы.
Напомним, что деятельность частных школ и детских садов, а также учебных центров будет возобновлена с 15 августа.