Когда начнется учеба в школах? Решение будет принято скоро

Решение о том, с какого числа начнется новый учебный год в школах, будет объявлено в ближайшие дни, говорится в заявлении Министерства народного образования (МНО).

"На данный момент ответственным министерствам и ведомствам поручено внести предложения по поводу открытия государственных учебных учреждений. Решение Республиканской специальной комиссии по государственным общеобразовательным школам будет объявлено в ближайшие дни", – отметили в МНО.

В министерстве также попросили родителей не спешить покупать учебные принадлежности для детей в первые дни после открытия рынков.

Учитывая долгий карантин, можно прогнозировать, что после 20 августа, когда откроются рынки, туда устремится большое число родителей и детей, в результате соблюдать социальную дистанцию будет очень сложно. Поэтому в министерстве напомнили, что принадлежности можно будет купить и после начала учебы.

Напомним, что деятельность частных школ и детских садов, а также учебных центров будет возобновлена с 15 августа.