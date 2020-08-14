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  • 14 август 2020 18:23
  • 128

Когда начнется учеба в школах? Решение будет принято скоро

Когда начнется учеба в школах? Решение будет принято скоро

Решение о том, с какого числа начнется новый учебный год в школах, будет объявлено в ближайшие дни, говорится в заявлении Министерства народного образования (МНО).

 

"На данный момент ответственным министерствам и ведомствам поручено внести предложения по поводу открытия государственных учебных учреждений. Решение Республиканской специальной комиссии по государственным общеобразовательным школам будет объявлено в ближайшие дни", – отметили в МНО.

 

В министерстве также попросили родителей не спешить покупать учебные принадлежности для детей в первые дни после открытия рынков.

 

Учитывая долгий карантин, можно прогнозировать, что после 20 августа, когда откроются рынки, туда устремится большое число родителей и детей, в результате соблюдать социальную дистанцию будет очень сложно. Поэтому в министерстве напомнили, что принадлежности можно будет купить и после начала учебы.

 

Напомним, что деятельность частных школ и детских садов, а также учебных центров будет возобновлена с 15 августа.


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