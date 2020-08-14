Лавров и Камилов обсудили предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Россию

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные российского МИД.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонних отношений, международной и региональной повесток дня. Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая в рамках Содружества Независимых Государств, функции председателя в котором в настоящее время исполняет узбекистанская сторона", – отметили в министерстве.

Также были всесторонне обсуждены организационные и содержательные аспекты планируемого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию. Рассмотрен ход работы над решениями 1-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, а также 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Дана высокая оценка взаимодействию в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Подтвержден настрой на продолжение взаимной поддержки и сотрудничества в этой сфере.

Состоялся обмен мнениями о развитии взаимодействия по вопросам безопасности в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане, а также о путях преодоления кризиса в ОБСЕ.