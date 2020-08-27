» » » Начались съемки мультфильма "Скупой бакалейщик" по произведению Алишера Навои
﻿
  • 14 август 2020 13:44
  • 27

Начались съемки мультфильма "Скупой бакалейщик" по произведению Алишера Навои

Начались съемки мультфильма "Скупой бакалейщик" по произведению Алишера Навои

По заказу Национального агентства "Узбеккино” начались съемки мультипликационного фильма "Хасис баккол" (Скупой бакалейщик). Об этом пишет "Даракчи".

 

Анимационный фильм создается по рассказу из дастана Алишера Навои "Лисон ут-тайр” (Язык птиц).Отметим, что до этого также были сняты ряд мультфильмов на основе произведений Навои такие как: "Шер билан Дуррож” (Лев и фазан) , "Фарҳод ва Ширин” (Фархад и Ширин), "Сабъаи сайёр” (Семь планет).

 

В данном мультфильме образы главных героев созданы на основе искусства восточной миниатюры, в частности, на основе произведений Камолиддина Бехзода.Художник-постановщик мультфильма - Индира Турсиметова.

 

Премьерамультфильма запланирована на февраль следующего года в преддверии 580-летия со дня рождения Алишера Навои.

 

- Наша цель – подробнее ознакомить маленьких зрителей с творчеством нашего великого предка Алишера Навои. В этом мультфильме осуждаются такие пороки, как скупость, алчность, и наоборот, прославляются такие человеческие качества, как доброта, великодушие. Ранее мы представили детям такие фильмы, как "Путешественник", "Автоприключения". Надеемся, что и этот мультфильм будет им интересен, - говорит режиссер Абдулатиф Хайдаров.


Похожие статьи:
﻿
В Российской библиотеке прошла выставка рукописей произведений Навои

В Российской библиотеке прошла выставка рукописей произведений Навои

Новости Узбекистана / Культура
﻿
Произведения Алишера Навои в рукописях представят на выставке в Петербурге

Произведения Алишера Навои в рукописях представят на выставке в Петербурге

Новости Узбекистана / Культура / Фото
﻿
Узбекистан получит копии уникальных рукописей Алишера Навои

Узбекистан получит копии уникальных рукописей Алишера Навои

Новости Узбекистана / Культура
﻿
В Узбекистане празднуют 575-летие со дня рождения Алишера Навои

В Узбекистане празднуют 575-летие со дня рождения Алишера Навои

Новости Узбекистана / Культура
﻿
Поэму Алишера Навои «Фарход и Ширин» перевели на украинский язык

Поэму Алишера Навои «Фарход и Ширин» перевели на украинский язык

Новости Узбекистана / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика