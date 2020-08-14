Организациям разрешать привлекать самозанятых к разовым работам на основе договора. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который вынес на обсуждение Государственный налоговый комитет.

К примеру, если самозанятое лицо приостанавливает свою деятельность на определенный период, то следует сообщить об этом в налоговую службу, отправив уведомление через приложение SOLIQ или персональный кабинет. Это уведомление будет считаться основанием для приостановления уплаты социального налога.

В проекте указано, что организациям будет разрешено привлекать самозанятых лиц к разовым услугам и выполнению работ на договорной основе. При этом оплата труда самозанятых лиц не является объектом исчисления социального налога.

Доходы, полученные самозанятыми, не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Самозанятые лица уплачивают социальный налог. Эта сумма полностью перечисляется во внебюджетный Пенсионный фонд и, исходя из него, в порядке, установленном для индивидуальных предпринимателей, определяется доход для начисления пенсии.

В перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица, предлагается включить еще один — «Деятельность по сохранению и использованию объектов нематериального культурного наследия (аския, лапар и дорбозлик, то есть искусство канатоходцев). Всего будет 68.

Подробнее ознакомиться с проектом, внести в него свои предложения и замечания можно до 21 августа.

По состоянию на 13 августа прошли уведомительную регистрацию 244 683 самозанятых граждан.