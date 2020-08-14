В Узбекистане поэтапно начинают восстанавливать авиа- и ж/д сообщение

Ожидается, что с 15 августа Uzbekistan Airways вновь начнет осуществлять полеты по направлениям:
·Ташкент-Нукус-Ташкент — три раза в неделю
·Ташкент-Ургенч-Ташкент — три раза в неделю;
·Ташкент-Термез-Ташкент — два раза в неделю.
С этой же даты должны начать курсировать поезда следующих направлений:
·Ташкент-Самарканд-Бухара-Ташкент (Afrosiyob, два поезда);
·Ташкент-Самарканд-Карши-Ташкент — (Afrosiyob, один поезд);
·Ташкент-Андижан-Ташкент — (два поезда).
Перед каждым рейсов салоны воздушных судов и вагоны поездов (каждое место) должны быть продезинфицированы. Для пассажиров сохраняются требования ношения масок и соблюдения других санитарно-гигиенических правил.