» » » В Узбекистане поэтапно начинают восстанавливать авиа- и ж/д сообщение
﻿
  • 14 август 2020 13:16
  • 47

В Узбекистане поэтапно начинают восстанавливать авиа- и ж/д сообщение

В Узбекистане поэтапно начинают восстанавливать авиа- и ж/д сообщение

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 15 августа в Узбекистане смягчаются карантинные ограничения, в частности, восстанавливается внутреннее железнодорожное и авиасообщение. Этот процесс будет происходить поэтапно, сообщили в Министерстве транспорта.

 

Ожидается, что с 15 августа Uzbekistan Airways вновь начнет осуществлять полеты по направлениям:

 

·Ташкент-Нукус-Ташкент — три раза в неделю

·Ташкент-Ургенч-Ташкент — три раза в неделю;

·Ташкент-Термез-Ташкент — два раза в неделю.

 

С этой же даты должны начать курсировать поезда следующих направлений:

 

·Ташкент-Самарканд-Бухара-Ташкент (Afrosiyob, два поезда);

·Ташкент-Самарканд-Карши-Ташкент — (Afrosiyob, один поезд);

·Ташкент-Андижан-Ташкент — (два поезда).

 

Перед каждым рейсов салоны воздушных судов и вагоны поездов (каждое место) должны быть продезинфицированы. Для пассажиров сохраняются требования ношения масок и соблюдения других санитарно-гигиенических правил.

 


Похожие статьи:
﻿
Авиарейсы «Ташкент-Нью-Йорк» будут выполняться три раза в неделю

Авиарейсы «Ташкент-Нью-Йорк» будут выполняться три раза в неделю

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Uzbekistan Airways увеличит число рейсов в Нью-Йорк до трех раз в неделю

Uzbekistan Airways увеличит число рейсов в Нью-Йорк до трех раз в неделю

Общество / Новости Узбекистана
﻿
По маршруту Ташкент-Бухара запущены ежедневные рейсы поезда

По маршруту Ташкент-Бухара запущены ежедневные рейсы поезда "Afrosiyob"

Новости Узбекистана / Туризм
﻿
Объявлена стоимость проезда из Ташкента до Карши поездом

Объявлена стоимость проезда из Ташкента до Карши поездом "Afrosiyob"

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Запущен дополнительный рейс поезда

Запущен дополнительный рейс поезда "Шарк" в Бухару

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика