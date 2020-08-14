В Узбекистане с 15 августа можно будет проводить свадьбы на 30 человек

В Узбекистане с 15 августа возобновляется деятельность объектов общественного питания, салонов красоты и парикмахерских, музеев, частных детских садов и школ. Также можно будет проводить свадьбы на 30 человек. Разберемся, какие правила для них введены.

Общепит и рестораны

Деятельность объектов общественного питания, ресторанов, кафе и столовых разрешена только на открытом воздухе (летние террасы и столы на улицах).

Они должны будут соблюдать следующие требования:

– не проводить банкеты и другие массовые мероприятия

– обеспечить между столами социальную дистанцию в 2 метра

– за одним столом может сидеть не более четырех человек (за исключением членов одной семьи)

– ношение работниками масок и перчаток

– обработка столов и других поверхностей дезинфекционными средствами после каждого посетителя.

Также для подготовки этих объектов к полноценной работе рекомендуется установить в зданиях и помещениях, а также в системе вентиляции обеззараживающие средства – ультрафиолетовые лампы.

Свадьбы и другие торжественные мероприятия

Эти мероприятия должны быть ограничены 30 людьми и проводиться в домах. На свадьбе должны присутствовать только родственники, проживающие в этом районе. В ходе организации мероприятия необходимо учесть соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований.

Салоны красоты и парикмахерские

Обслуживающий персонал этих объектов должен работать в средствах личной защиты – в медицинском халате или комбинезоне, маске и перчатках. Обязателен к исполнению принцип "1 сотрудник – 1 клиент". Поэтому очередь необходимо организовать по телефону или онлайн.