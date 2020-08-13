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  • 13 август 2020 20:05
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Стало известно, сколько типов COVID-19 обнаружили в Узбекистане

Стало известно, сколько типов COVID-19 обнаружили в Узбекистане

Член штаба борьбы с коронавирусом Шухрат Боймуродов рассказал, сколько типов COVID-19 выявили в Узбекистане. Об этом пишет Kun.uz.

 

В ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций один из участников сообщил, что у него температура и боль в животе. Он спросил, является ли это признаком коронавируса.

 

«В протоколе №6 Министерства здравоохранения перечислено более 12 типов коронавируса. Соответственно, эти симптомы могут быть желудочно-кишечной формой коронавируса», - отметил Шухрат Боймуродов.

 

Эксперт порекомендовал обратиться к семейному врачу.

 

Напомним, ранее ученые королевского колледжа Лондона выделили шесть различных кластеров, или типов COVID-19.

 

Первые три формы ученые охарактеризовали как условно легкие, поскольку в таких случаях только от полутора до 4,4% пациентов понадобилась респираторная поддержка. Среди симптомов первых двух «гриппоподобных» форм отмечаются головная боль, кашель, боль в горле и возможная потеря обоняния.

 

При первой форме пациент также может испытывать мышечные боли и боли в груди.

 

При второй форме у заболевшего появляется повышенная температура, хрипота и потеря аппетита.

 

При третьей, «желудочно-кишечной», форме коронавирус проявляется в основном в виде диареи и потери аппетита.

 

Следующие формы определены учеными как тяжелые.

 

Четвертая вызывает постоянное недомогание, усталость, повышение температуры, головную боль и боль в груди, потерю обоняния, кашель и хрипоту.

 

Пятая дублирует симптомы предыдущей, добавляя спутанность сознания, потерю аппетита, боль в горле, мышечные боли.

 

Самая тяжелая, шестая, форма собирает множество симптомов, включая головную боль, потерю обоняния и аппетита, кашель, повышение температуры, хрипоту, боль в горле и груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли, одышку, диарею и боли в животе.


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