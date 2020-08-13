Стало известно, сколько типов COVID-19 обнаружили в Узбекистане

Член штаба борьбы с коронавирусом Шухрат Боймуродов рассказал, сколько типов COVID-19 выявили в Узбекистане. Об этом пишет

В ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций один из участников сообщил, что у него температура и боль в животе. Он спросил, является ли это признаком коронавируса.

«В протоколе №6 Министерства здравоохранения перечислено более 12 типов коронавируса. Соответственно, эти симптомы могут быть желудочно-кишечной формой коронавируса», - отметил Шухрат Боймуродов.

Эксперт порекомендовал обратиться к семейному врачу.

Напомним, ранее ученые королевского колледжа Лондона выделили шесть различных кластеров, или типов COVID-19.

Первые три формы ученые охарактеризовали как условно легкие, поскольку в таких случаях только от полутора до 4,4% пациентов понадобилась респираторная поддержка. Среди симптомов первых двух «гриппоподобных» форм отмечаются головная боль, кашель, боль в горле и возможная потеря обоняния.

При первой форме пациент также может испытывать мышечные боли и боли в груди.

При второй форме у заболевшего появляется повышенная температура, хрипота и потеря аппетита.

При третьей, «желудочно-кишечной», форме коронавирус проявляется в основном в виде диареи и потери аппетита.

Следующие формы определены учеными как тяжелые.

Четвертая вызывает постоянное недомогание, усталость, повышение температуры, головную боль и боль в груди, потерю обоняния, кашель и хрипоту.

Пятая дублирует симптомы предыдущей, добавляя спутанность сознания, потерю аппетита, боль в горле, мышечные боли.

Самая тяжелая, шестая, форма собирает множество симптомов, включая головную боль, потерю обоняния и аппетита, кашель, повышение температуры, хрипоту, боль в горле и груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли, одышку, диарею и боли в животе.