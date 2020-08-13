Все документы по рождению нового узбекистанца оформит сам ЗАГС

С 1 сентября текущего года во всех органах ЗАГС будет введен порядок оказания комплексных государственных услуг, связанных с рождением ребёнка, сообщает информационная служба АГУ – Агентства государственных услуг.
Около 300 человек уже воспользовались этой возможностью, которую в городе Ташкенте предоставляли в пилотном режиме.
Теперь,
– получение медицинской справки о рождении из роддома;
– регистрация рождения в ЗАГСе;
– регистрация в поликлинике;
– получение единовременного пособия;
– регистрация по месту жительства;
– постановка в очередь ребенка в государственный детский сад будет осуществляться в электронном виде.
Ранее для получения этих услуг требовалось предоставление свыше 15 документов и данных в 6 госорганов. В целом, это занимало не менее 10 дней. Это было причиной того, что гражданам приходилось обивать пороги госучреждений.
По новому порядку, достаточно один раз обратиться в орган ЗАГС и заполнить анкету. ЗАГС зарегистрирует факт рождения и предоставляет возможность воспользоваться другими госуслугами в комплексном порядке. В этом случае все действия производятся через электронную систему.
Комплексное предоставление этих госуслуг осуществляется в режиме реального времени только в самом органе ЗАГС.
Граждане будут уведомлены по SMS о результатах каждой государственной услуги. Это, в свою очередь, будет гарантом того, что граждане будут осведомлены о каждом процессе предоставления госуслуг.
Самое главное, что внедрение этих композитных госуслуг важно тем, что уменьшает волокиту граждан и экономит их время и деньги, отмечает пресс-служба АГУ.