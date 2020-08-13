Все документы по рождению нового узбекистанца оформит сам ЗАГС

С 1 сентября текущего года во всех органах ЗАГС будет введен порядок оказания комплексных государственных услуг, связанных с рождением ребёнка, сообщает информационная служба АГУ – Агентства государственных услуг.

Около 300 человек уже воспользовались этой возможностью, которую в городе Ташкенте предоставляли в пилотном режиме.

Теперь,

– получение медицинской справки о рождении из роддома;

– регистрация рождения в ЗАГСе;

– регистрация в поликлинике;

– получение единовременного пособия;

– регистрация по месту жительства;

– постановка в очередь ребенка в государственный детский сад будет осуществляться в электронном виде.

Ранее для получения этих услуг требовалось предоставление свыше 15 документов и данных в 6 госорганов. В целом, это занимало не менее 10 дней. Это было причиной того, что гражданам приходилось обивать пороги госучреждений.

По новому порядку, достаточно один раз обратиться в орган ЗАГС и заполнить анкету. ЗАГС зарегистрирует факт рождения и предоставляет возможность воспользоваться другими госуслугами в комплексном порядке. В этом случае все действия производятся через электронную систему.



Комплексное предоставление этих госуслуг осуществляется в режиме реального времени только в самом органе ЗАГС.

Граждане будут уведомлены по SMS о результатах каждой государственной услуги. Это, в свою очередь, будет гарантом того, что граждане будут осведомлены о каждом процессе предоставления госуслуг.

Самое главное, что внедрение этих композитных госуслуг важно тем, что уменьшает волокиту граждан и экономит их время и деньги, отмечает пресс-служба АГУ.