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  • 13 август 2020 15:53
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Все документы по рождению нового узбекистанца оформит сам ЗАГС

С 1 сентября текущего года во всех органах ЗАГС будет введен порядок оказания комплексных государственных услуг, связанных с рождением ребёнка, сообщает информационная служба АГУ – Агентства государственных услуг.

 

Все документы по рождению нового узбекистанца оформит сам ЗАГС

 

Около 300 человек уже воспользовались этой возможностью, которую в городе Ташкенте предоставляли в пилотном режиме.

 

Теперь,

– получение медицинской справки о рождении из роддома;

– регистрация рождения в ЗАГСе;

– регистрация в поликлинике;

– получение единовременного пособия;

– регистрация по месту жительства;

– постановка в очередь ребенка в государственный детский сад будет осуществляться в электронном виде.

 

Ранее для получения этих услуг требовалось предоставление свыше 15 документов и данных в 6 госорганов.  В целом, это занимало не менее 10 дней. Это было причиной того, что гражданам приходилось обивать пороги госучреждений.

 

По новому порядку, достаточно один раз обратиться в орган ЗАГС и заполнить анкету. ЗАГС зарегистрирует факт рождения и предоставляет возможность воспользоваться другими госуслугами в комплексном порядке. В этом случае все действия производятся через электронную систему.


Комплексное предоставление этих госуслуг осуществляется в режиме реального времени только в самом органе ЗАГС.

 

Граждане будут уведомлены по SMS о результатах каждой государственной услуги. Это, в свою очередь, будет гарантом того, что граждане будут осведомлены о каждом процессе предоставления госуслуг.

 

Самое главное, что внедрение этих композитных госуслуг важно тем, что уменьшает волокиту граждан и экономит их время и деньги, отмечает пресс-служба АГУ.


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